استحوذت نتائج الفرق الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا على محور اهتمامات الصحف البريطانية.

وكان توتنهام، حقق فوزا عريضا (3-1) على ريال مدريد، وتأهل للدور الإقصائي، وكذلك فاز ليفربول على ماريبور (3-0)، فيما حجز مان سيتي مقعده في ثمن نهائي البطولة بالفوز على نابولي في معقله (4-2).

وأبرزت صحيفة «ميرور» تفوق توتنهام بعنوان «عرض ملوكي».

وتحدثت عن إنجاز مهاجم مان سيتي سيرجيو أغويرو، الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي بـ 178 هدفا، بعنوان «محطم الأرقام القياسية».

وخرجت صحيفة «غارديان» بعنوان «ضربة قاضية.. آلي يطيح بريال، وتوتنهام يبلغ دور الـ 16، وأبرزت تفوق ليفربول ومان سيتي.

وسارت صحيفة «تليغراف» على نهج بقية الصحف، عندما خرجت بعنوان «ديلي الجوهرة»، مبرزة تفوق اللاعب الإنجليزي الشاب على نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وأشارت إلى انفراد أغويرو بالرقم القياسي للهدافين في مان سيتي، وفوز ليفربول على ماريبور بعنوان «ستوريدج يكمل فوزا سهلا لكلوب».