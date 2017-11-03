وجه القضاء الفرنسي تهمة السكوت والتستر عن الفساد وتبييض الأموال إلى العداء الناميبي السابق، فرانكي فريديريكس، في قضية شراء أصوات لضمان استضافة مدينة ريو دي جانيرو أولمبياد 2016 ،بحسب ما أفاد مصدر مقرب من هذا الملف اليوم الجمعة.

ويُتهم فريديريكس، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2012، بأنه تلقى مبلغا مقداره 262 ألف يورو من بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى السنغالي لامين دياك في 2 اكتوبر عام 2009 في اليوم الذي نالت فيه المدينة البرازيلية شرف استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية متفوقة على شيكاغو الأميركية ومدريد وطوكيو.