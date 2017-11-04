قاد كلاي تومسون فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى فوز كبير على سان انطونيو سبيرز 112-92 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الـ«NBA».

الفوز هو السادس لغولدن ستايت في 9 مباريات، في حين ان سان انطونيو لقي خسارته الرابعة في 8 مباريات.

وسجل تومسون 27 نقطة، واضاف كيفن دورانت 24 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وستيفن كوري 21 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

افتقد سان انطونيو نجمه كاوهي ليونارد بسبب إصابة في الفخذ، والفرنسي طوني باركر لإصابة خطيرة في الركبة.

بدأ سان انطونيو المباراة بقوة وتقدم بسرعة 31-12 بفضل تألق نجمه لاماركوس الدريدج، لكن تومسون ورفاقه تداركوا الوضع تدريجيا وقلبوا الأمور في الشوط الثاني ما أفقد مدرب سان انطونيو غريغ بوبوفيتش هدوءه فطرد من المباراة في الربع الأخير بعد مشادة مع أحد أفراد الطاقم الرسمي للمباراة.



وعلق مدرب غولدن ستايت، ستيف كير، على المباراة قائلا «ربما نتأخر في كل مباراة هنا بفارق 20 نقطة وخلافا لبلاي اوف الموسم الماضي، فإنها المباراة الرابعة او الخامسة على التوالي التي يحدث فيها ذلك».

وتابع «لديهم أفضلية علينا بقوتهم ولم نكن مستعدين للقتال باكرا، لهذا السبب تأخرنا بهذا الفارق، ودخلنا في إيقاع جيد بمجرد أن بدأنا ننافس ونركض ونمرر الكرة».

من جهته، قال ستيف كوري «في الشوط الأول، كانت قوتنا موجودة وكان تركيزنا موجودا، لكننا أهدرنا العديد من المتابعات الهجومية والرميات الثلاثية في حين أنهم نجحوا في الكثير منها».

واضاف «ضد فريق كهذا خاصة عندما يلعب بنجومه يمكن ان تسير الأمور لصالحنا في حال مررنا الكرة ولعبنا على الأجنحة».

لكن بوبوفيتش الذي خسر فريقه مباراته الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير 2015، قال «في حال فزت او خسرت، فإنها مباراة الأخطاء»، مضيفا «خسرنا أمام أفضل فريق في العالم، وهناك الكثير من الأمور التي يجب أن نحسنها».

وفي مباراة ثانية تغلب بورتلاند ترايل بلايزرز بصعوبة على لوس انجيليس ليكرز 113-110 بعد رمية ثلاثية لنجمه داميان ليلارد قبل ثانية من صافرة النهاية.

ونجح ليلارد في تحقيق 32 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وسجل لبورتلاند ايضا كل من يوسف نوركيتش 28 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات حاسمة وسي جاي ماكولوم 22 نقطة.

ولدى الخاسر، كان بروك لوبيز الأبرز بتسجيله 27 نقطة، وأضاف كايل كوزما 22 أخرى.

الفوز هو الخامس لبورتلاند في 9 مباريات، في حين ان ليكرز لقي خسارته الخامسة في 8 مباريات.