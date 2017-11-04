1300 مسؤول حضر إلى الحدث في براغ





أقام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «انوك» برئاسة الشيخ أحمد الفهد حفل توزيع جوائزه لأفضل الرياضيين في جميع القارات في العاصمة التشيكية براغ بحضور حشد كبير من المسؤولين الرياضيين في العالم وصل الى 1300 شخصية.

وكان الفهد افتتح الجمعية العمومية لـ «انوك» التي اقيمت ايضا امس.

ويمثل المشاركون 205 لجان اولمبية في العالم، وحضر ايضا رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ وممثلون عن الاتحادات الرياضية الدولية.

وأظهرت النسخة الرابعة من حفل توزيع الجوائز التي نظمتها اللجنة الاولمبية التشيكية المضيفة للحدث قوة الرياضة في توحيد مختلف الدول والثقافات، وعكست امتنان انوك للجان الاولمبية الوطنية لالتزامها وتفانيها طوال العام.

وفاز القطري معتز برشم بطل العالم في الوثب العالي بجائزة افضل رياضي في قارة آسيا لعام 2017، وكانت جائزة افضل رياضية في آسيا من نصيب بطلة الجودو الصينية يو سونغ.

وجاءت الجوائز على الشكل التالي:

٭ المصرية فريدة عثمان افضل رياضية افريقية.

٭ الجنوب افريقي تشاد لو كلو افضل رياضي افريقي.

٭ القطري معتز برشم افضل رياضي آسيوي.

٭ الصينية يو سونغ افضل رياضية آسيوية.

٭ الفنزويلية يوليمار روخاس افضل رياضية في القارة الاميركية.

٭ نال افراد منتخب ترينيداد وتوباغو للبدل 4*100 م جائزة افضل رياضيين في القارة الاميركية.

٭ السويدية سارة سيوستروم افضل رياضية في اوروبا.

٭ النمساوي مارسيل هيرشر افضل رياضي في اوروبا.

٭ النيوزيلندية ساره غروس افضل رياضية اوقيانية.

٭ النيوزيلندي روبي مانسون افضل رياضي اوقياني.

وتم تقديم جوائز فردية ايضا، فنالت الرومانية ناديا كومانيتشي جائزة الاداء المتميز، وحصل الاوروغوياني خوليو ماغليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة على جائزة الاداء المتميز مدى الحياة، والجامايكي مايكل فينيل على جائزة المساهمة في الحركة الاولمبية.

وقال الفهد: «كان عاما آخر رائعا للرياضة في جميع أنحاء العالم، كنا محظوظون بما فيه الكفاية لمشاهدة بعض اللحظات الرياضية التي لا تصدق، إن الرياضيين ولجانهم الاولمبية الوطنية والاتحادات الدولية هم في صميم الحركة الأولمبية، وهذا هو التفاني الذي نراه سنويا يساعد على خلق الذكريات المذهلة التي احتفلنا بها.

وتابع: أود مرة أخرى أن أهنئ جميع الفائزين بالجوائز التي استحقوها على مساهماتهم البارزة في الحركة الأولمبية، كما أود أن أعبر للجنة الأولمبية التشيكية عن عمق شكري على تنظيم الدورة الرابعة من جوائز «أنوك» في امسية استثنائية جديدة، أشكر اللجان الاولمبية الوطنية في العالم على كل ما قدمته للحركة الأولمبية هذا العام.

وجاء اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم في «أنوك»، تضم ممثلين عن كل من المجالس الاولمبية القارية، ورئيس لجنة الرياضيين في أنوك، ورئيس الاتحادات الرياضية الصيفية، ورئيس الاتحادات الرياضية الشتوية، وامين عام انوك، واتخذ القرار في اجتماع لجنة التحكيم في سبتمبر.