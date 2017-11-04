استمع القضاء الاسباني امس الى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد الحالي وريال مدريد الاسباني سابقا في قضية تهرب ضريبي بمبلغ 3.3 ملايين يورو.

ووصل مورينيو الى محكمة دي بوزويلو دي الكارون، الضاحية الراقية في شمال غرب مدريد.

ودخل مورينيو (54 عاما) من الباب الرئيسي، وقد سبقه محاموه الى الداخل، ثم خرج بعد نحو ساعة، مؤكدا انه اوضح للقاضي انه كان منتظما مع الخزينة العامة.

وكانت النيابة العامة الاسبانية اتهمت في يونيو 2017 مورينيو بالتهرب من دفع 3.3 ملايين يورو خلال توليه الاشراف على ريال.

وقال مورينيو لدى خروجه من المحكمة «تركت اسبانيا في 2013 مع الاعتقاد بأن وضعي الضريبي كان قانونيا تماما».

وتتوزع الضريبة بحسب النيابة العامة الاسبانية بنسبة 1.6 مليون يورو عن عام 2011، و1.7 مليون عن 2012.