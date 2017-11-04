وجه القضاء الفرنسي تهمة السكوت والتستر عن الفساد وتبييض الاموال الى العداء الناميبي السابق فرانكي فريديريكس في قضية شراء اصوات لضمان استضافة مدينة ريو دي جانيرو اولمبياد 2016 بحسب ما افاد مصدر مقرب من هذا الملف امس.

ويتهم فريديريكس، وهو عضو في اللجنة الاولمبية الدولية منذ عام 2012، بأنه تلقى مبلغا مقداره 262 الف يورو من بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لالعاب القوى السنغالي لامين دياك في 2 اكتوبر عام 2009 في اليوم الذي نالت فيه المدينة البرازيلية شرف استضافة الالعاب الاولمبية الصيفية متفوقة على شيكاغو الاميركية ومدريد وطوكيو.

ويقوم القضاء الفرنسي بالتحقيق في هذه القضية لانه يملك معطيات تشير الى ان عملية تبييض الاموال جرت على الاراضي الفرنسية.

وتم استدعاء العداء وبطل العالم سابقا من قبل القاضي رينو فان رويمبيكي في اطار تحقيق قضائي مفتوح في فرنسا منذ حوالي سنتين في اطار شبهات حول شراء اصوات داخل اللجنة الاولمبية تتعلق بمنح الاستضافة لطوكيو 2020 قبل ان تمتد لتشمل ريو دي جانيرو 2016 ايضا.