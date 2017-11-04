كشف مدرب بايرن ميونيخ يوب هاينكس أن مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي استعاد لياقته وبات جاهزا للمشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند. وقال هاينكس إن ليفاندوفسكي «لا يعاني من أي مشاكل واستعاد لياقته بالكامل. وهو متحمس للغاية».

وكان ليفاندوفسكي قد خرج في المباراة أمام لايبزيغ الاسبوع الماضي بسبب مشكلات عضلية.

وقال هاينكس «بوروسيا دورتموند سيظهر بمستويات أفضل مما كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية. ستكون مباراة صعبة للغاية».

لكنه أضاف «فريقي يتمتع بدرجة تركيز عالية في عمله اليومي. ونهدف لمواصلة سلسلة الانتصارات من خلال مباراة الغد».