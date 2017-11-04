٭ حذر رئيس فيراري من احتمال خروج فريقه من بطولة العالم للفورمولا 1 في نهاية عام 2020 في حال لم يوافق على خطط مجموعة «ليبرتي ميديا» المالك الجديد للبطولة. وفريق فيراري هو الوحيد الذي يشارك في منافسات الفورمولا 1 منذ 1950، ونال بناء على ذلك عائدات سنوية اكثر من مرسيدس، برغم احراز الاخير لقبه الرابع في بطولة العالم. ووصل المبلغ الى 70 مليون دولار. وانتقدت الفرق الصغيرة توزيع هذه العائدات.

٭ اعلن التركي نوري شاهين لاعب وسط بوروسيا دورتموند اعتزاله اللعب دوليا وهو في التاسعة والعشرين من العمر. وخاض شاهين 52 مباراة مع منتخب بلاده سجل فيها هدفين.

٭ قال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم إن هوغو لوريس حارس توتنهام سيغيب عن المباريات لمدة أسبوعين على الأقل بسبب اصابة في أعلى الفخذ.

٭ اقترب الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف ثالثا عشر من حجز بطاقته الى بطولة الماسترز التي تجمع افضل 8 لاعبين في العالم، ببلوغه ربع نهائي دورة باريس بيرسي، اخر دورات الماسترز للالف نقطة، بفوزه على الهولندي روبن هازه 7-5 و6-4.

٭ وتقام بطولة الماسترز في لندن من 12 الى 19 نوفمبر. وبلغ ربع النهائي أيضا الاسباني المخضرم فرناندو فرداسكو (33 عاما) بتغلبه على النمسوي دومينيك تييم الخامس 6-4 و6-4.

٭ سيخرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا سابقا، من نادي اللاعبين العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي التنس، وذلك للمرة الأولى منذ 10 اعوام. وأحرز الصربي 68 لقبا في مسيرته الاحترافية، منها 12 في البطولات الكبرى و30 في دورات الماسترز للالف نقطة.

٭ انسحب النجم الاسباني رافاييل نادال (31 عاما) امس من بطولة باريس لأساتذة التنس، قبل مباراته بدور الثمانية، مرجعا السبب إلى إصابة في الركبة يعاني منها منذ أسابيع.