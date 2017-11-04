يسعى ليفربول إلى مواصلة صحوته عندما يحل ضيفا على وست هام في المرحلة الحادية عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وكان «الريدز»، الذي يحتل المركز السادس برصيد 16 نقطة، قد استعاد توازنه بعد فوزه على هيديرسفيلد تاون 3-0 في المرحلة الماضية، متجاوزا السقوط المذل أمام توتنهام 4-1 في ملعب ويمبلي.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي ستوك سيتي مع ليستر سيتي، وهادرسفيلد مع وست برومويتش البيون، وسوانسي سيتي مع برايتون، ونيوكاسل مع بورنموث، وساوثمبتون مع بيرنلي.

إيطاليا

تفتتح المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا بمواجهتين لفرق الوسط، فيلعب بولونيا مع كروتوني، وجنوى مع سمبدوريا.

فرنسا

يبدو باريس سان جرمان المتصدر مرشحا بقوة لتحقيق فوز جديد عندما يحل ضيفا على انجيه الثاني عشر اليوم في المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا.

ويعود النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الى صفوف النادي الباريسي بعدما غاب عن المباراة الأخيرة امام نيس بسبب الإيقاف لطرده في المباراة أمام مرسيليا (2-2) في المرحلة قبل الماضية اثر دفعه الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس من دون كرة.

ويملك باريس سان جرمان قوة هجومية ضاربة بوجود الواعد كيليان مبابي بالإضافة إلى الأرجنتيني انخل دي ماريا والبرازيلي لوكاس والألماني يوليان دراكسلر، وهو ما سيوظفه مدربه الإسباني أوناي ايمري لتحقيق الفوز العاشر هذا الموسم والإبقاء على الأقل على النقاط الأربع التي تفصله عن مطارده المباشر موناكو حامل اللقب.

يذكر أن باريس سان جرمان هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري.

وسيحاول باريس سان جرمان تشديد الضغط على موناكو وتوسيع الفارق بينهما إلى 7 نقاط كونه يلعب قبل فريق الامارة بثلاث ساعات.

ويلعب موناكو أمام ضيفه غانغان الحادي عشر في مواجهة يسعى من خلالها إلى فوزه الثالث تواليا.

ويلعب ايضا تروا مع ستراسبورغ، ومونبلييه مع اميان، ونانت مع تولوز.