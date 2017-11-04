يسعى برشلونة الوصيف الى تعزيز صدارته الدوري الاسباني لكرة القدم عندما يستضيف اشبيلية اليوم في قمة المرحلة الحادية عشرة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق 4 نقاط امام فالنسيا و8 نقاط امام قطبي العاصمة مدريد، ريال وأتلتيكو.

وحقق برشلونة بداية رائعة في الدوري هذا الموسم محققا العلامة الكاملة في 9 مباريات من أصل 10 حتى الآن دون ان يتلقى اي هزيمة، والامر ذاته في مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وبات على مشارف الدور ثمن النهائي.

ويتطلع الفريق الكاتالوني الى العودة الى سكة الانتصارات عقب تعادله سلبا مع مضيفه اولمبياكوس اليوناني الثلاثاء، وان كان مدربه إرنستو فالفيردي غير قلق على صيام لاعبيه عن التهديف امام الفريق اليوناني.

ويعول برشلونة على عاملي الارض والجمهور ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي هداف الليغا برصيد 12 هدفا حتى الان لمواصلة عقدته للفريق الاندلسي الذي خسر مبارياته الثماني الاخيرة امام النادي الكاتالوني في مختلف المسابقات.

بيد ان المهمة لن تكون سهلة امام اشبيلية الخامس والمنتشي بفوزه على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 2-1 وانعاش اماله في المنافسة على بطاقة الدور الثاني للمسابقة القارية الام بانتزاعه الوصافة خلف ليفربول الانجليزي.

كما ان اشبيلية استعاد توازنه محليا بعد خسارتين متتاليتين امام فالنسيا واتلتيك بلباو، عندما تغلب على ليغانيس 2-.

ويأمل فالنسيا في مواصلة انطلاقته الرائعة هذا الموسم وتحقيق فوزه السابع على التوالي عندما يستضيف ليغانيس السابع، فيما يطمح اتلتيكو مدريد الى معانقة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين في الدوري ودوري ابطال اوروبا عندما يحل ضيفا على ديبورتيفو لا كورونيا السادس عشر. ويلعب الافيس مع اسبانيول.

ألمانيا

يريد بايرن ميونيخ الذي حسم مبارياته الست حتى الآن بإشراف المدرب الجديد - القديم يوب هاينكس، توجيه ضربة شبه قاضية لبوروسيا دورتموند احد ابرز منافسيه على اللقب عندما يحل ضيفا عليه على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» في لقاء قمة ضمن المرحلة الحادية عشرة من بطولة المانيا.

ويتصدر الفريق البافاري برصيد 23 نقطة مقابل 20 لدورتموند صاحب المركز الثاني. ولم ينجح دورتموند في الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة محليا فخسر امام لايبزيغ 2-3 وهانوفر 2-4 وتعادل مع اينتراخت فرانكفورت 2-2.



وستكون المواجهة مثيرة بين ليفاندوفسكي في حال مشاركته ومهاجم دورتموند الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ لان كلاهما يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 اهداف وقد تنافسا على لقب الهداف في السنوات الثلاث الاخيرة.



ويسعى لايبزيغ الثالث الى الخروج فائزا على ضيفه هانوفر ليستفيد من لقاء القمة بين دورتموند وبايرن ميونيخ بغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي فيها علما بانه يملك 19 نقطة.



وفي المباريات الاخرى، يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع ماينتس، واوغسبورغ مع باير ليفركوزن، وهامبورغ مع شتوتغارت.