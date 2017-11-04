طرد مدافع نادي مرسيليا الفرنسي باتريس ايفرا (36 عاما) اول من امس من أرض الملعب قبل انطلاق مباراة فريقه وفيتوريا غيماريش البرتغالي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بعد قيامه بتوجيه ركلة الى أحد المشجعين خلال فترة التحمية.

وتجادل إيفرا لبعض الوقت مع عدد من المشجعين الجالسين في جزء من المدرجات مخصص لمناصري الفريق الفرنسي، قبل ان يقوم بتوجيه ركلة عالية نحو أحدهم بطريقة تشبه أسلوب رياضة الكاراتيه.

وسارع عناصر الأمن في الملعب الى التدخل لفض الاشكال وإبعاد اللاعب الدولي السابق، قبل ان يطلب الحكم منه الخروج من أرض الملعب، علما ان اسمه كان مدرجا على لائحة بدلاء فريقه.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) امس توجيه تهمة السلوك العنيف لإيفرا.

وذكر «يويفا» أنه بدأ إجراءات انضباطية بحق اللاعب وأنه سيعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة على الأقل، حسبما تسفر عنه جلسة استماع تعقد 10 الجاري.