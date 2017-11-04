بلغ ارسنال ولاتسيو وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وستيوا بوخارست الروماني، الدور الثاني من الدوري الاوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ».

وتعادل أرسنال مع ضيفه النجم الاحمر بلغراد الصربي 0-0، وفاز لاتسيو على مضيفه نيس الفرنسي 1-0، بينما تعادل زينيت مع روزنبورغ النرويجي 1-1. في المجموعة الثامنة، منح الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال الفرصة للعديد من لاعبي الاحتياط للمشاركة في المباراة وأراح أساسيين منهم التشيلي أليكسيس سانشيز والالماني مسعود اوزيل. كان أرسنال الافضل في المباراة وحصل على فرص عدة للتسجيل منها كرة انطلق بها جوزف ويلوك ومررها الى الفرنسي اوليفييه جيرو فسددها من مسافة قريبة، الا ان الحارس ميلان بوريان تصدى لها. وكاد النجم الاحمر يخرج من الشوط الاول متقدما بعد كرة امامية تابعها ريتشمون بواكي قريبة من القائم الايسر في الدقيقة الاخيرة. وسيطر أرسنال على الشوط الثاني، وكان قريبا من التسجيل في اكثر من مناسبة اخطرها في الدقيقة 65 حين أرسل جاك ويلشير كرة لحظة خروج حارس المرمى، الا ان المدافع فيليب ستويكوفيتش أبعدها قبل ان تدخل الشباك الخالي. ورفع أرسنال رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 5 للنجم الاحمر.

وفي المجموعة ذاتها، فاز كولن الالماني على باتي بوريسوف البيلاروسي 5-2. وفي المجموعة الحادية عشرة، تغلب لاتسيو على ضيفه نيس الفرنسي بصعوبة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع لماكسيم لو مارشان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. ورفع لاتسيو رصيده الى 12 نقطة، مقابل 6 نقاط لنيس، و4 نقاط لزولته فاريغيم البلجيكي الفائز على فيتيس أرنهم الهولندي 2-0.

وفي المجموعة الثانية عشرة، بلغ زينيت سان بطرسبورغ الروسي الدور الثاني بتعادله مع مضيفه النروجي في الوقت بدل الضائع.

ويتصدر زينيت ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة عن ريال سوسييداد الاسباني الفائز على فاردار المقدوني 3-0.

وفي المجموعة السابعة، يتصدر الفريق الروماني المجموعة بعشر نقاط، مقابل 6 نقاط لفيكتوريا بلزن التشيكي الفائز على لوغانو السويسري 4-1.

وعاد ميلان الايطالي بتعادل سلبي مخيب مع مضيفه أيك اثينا.

الى ذلك، ودع ايفرتون المسابقة بخسارته القاسية أمام ليون الفرنسي بنتيجة 3-0.

ولا يزال ميلان يحظى بأفضلية بلوغ الدور الثاني، اذ يتصدر المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطين عن أيك.

وفي المجموعة الخامسة، أقصى ليون بثلاثية نظيفة ضيفه ايفرتون. وبهذه النتيجة، فقد إيفرتون الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات، أي فرصة لبلوغ الدور الثاني.

وفي المجموعة نفسها، أجل ابولون ليماسول القبرصي تأهل اتالانتا الايطالي، بتسجيله هدف التعادل (1-1). ورفع اتلانتا رصيده في صدارة المجموعة الى 8 نقاط، بفارق الاهداف فقط امام ليون.