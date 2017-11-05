تشهد المرحلة الحادية عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم مواجهتين من العيار الثقيل اليوم: الأولى بين مان سيتي المتصدر وارسنال الخامس، والثانية بين تشلسي الرابع ومان يونايتد الثاني.

وحقق السيتي بداية مثالية بفوزه في 9 مباريات وتعادله في واحدة مسجلا 35 هدفا ولم يدخل مرماه سوى ستة أهداف، أما الغانرز فمني بثلاث هزائم في 10 مباريات حتى الآن جميعها خارج ملعبه أمام ستوك سيتي وليڤربول وواتفورد.

ولا يكتفي سيتي بالتألق محليا لأنه انتزع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية دور المجموعات بعد فوزه على نابولي متصدر بطولة إيطاليا 4-2 في عقر دار الأخير الأربعاء الماضي محققا فوزه الرابع تواليا في أربع جولات سجل خلالها 14 هدفا.

ويتألق في صفوف السيتيزن أكثر من لاعب على رأسهم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي بات أفضل هداف في تاريخ النادي بعد تسجيله الهدف رقم 178 في 264 مباراة له، علما بأنه يملك 7 أهداف في الدوري المحلي يحتل بها المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين والأمر ينطبق على زميله الانجليزي الدولي رحيم ستيرلينغ، في حين سجل كل من الألماني ليروي ساني والبرازيلي جيزوس 6 أهداف أيضا.

كما يقوم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين بعمل كبير من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة.

أما ارسنال فليس في وضع جيد، ولا شك أن خسارة جديدة أمام مان سيتي ستبعده مبكرا عن اللقب لأن الأخير سيبتعد عنه بفارق 12 نقطة.

وأراح مدرب ارسنال الفرنسي ارسين ڤينغر جميع لاعبي الصف الأول في مباراة فريقه ضد النجم الأحمر الصربي التي انتهت بالتعادل السلبي وتأهل الفريق اللندني إلى الدور الثاني من مسابقة(يوروبا ليغ)، فلم يشارك التشيلي الكسيس سانشيز والألماني مسعود أوزيل والمهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت لتوفير جهودهم للمواجهة ضد سيتي.

وسيكون ملعب ستامفورد بريدج مسرحا للمواجهة المرتقبة بين البلوز الجريح و«المان» الذي يقوده مدرب تشلسي السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت العودة الاولى لمورينيو الى ملعب ستامفورد بريدج الموسم الماضي قد انتهت بنتيجة كارثية لفريقه الذي سقط سقوطا كبيرا 0-4 أمام نظيره اللندني لكنه عاد وثأر ايابا بالفوز عليه 2-0 على ملعب اولدترافورد.

وتكبد تشلسي خسارة قاسية قاريا أمام روما بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي ولا يدخل المواجهة في افضل حالاته لاسيما انه مني حتى الآن بثلاث هزائم في 10 مباريات ويعاني من مشكلة بخط الدفاع خصوصا في غياب لاعب الوسط الفرنسي كانتي الذي عاود التمارين وقد يشارك في اللقاء.

أما مان يونايتد فيتمتع بالصلابة الدفاعية بدليل دخول مرماه أربعة أهداف فقط، ونجح الفريق في العودة بالتعادل السلبي من ليڤربول قبل أن يتغلب على توتنهام 1-0 في مواجهتين ضد الستة الكبار هذا الموسم.

وتبرز المواجهة داخل المباراة بين مهاجم مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو ومهاجم تشلسي الاسباني الفارو موراتا.

ليڤربول يكتسح وست هام

وقاد المهاجم المصري محمد صلاح فريقه ليڤربول لسحق مضيفه وست هام 4-1.

سجل أهداف ليڤربول محمد صلاح (21 و76)، وجويل ماتيب (24)، وأليكس تشامبرلين (56). وسجل هدف وست هام لاعبه مانويل لانزيني (55).وعزز ليڤربول موقعه في المركز السادس بـ19 نقطة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

وفرط ليستر سيتي بفوزه الثاني على التوالي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي كلود بويل، واكتفى في نهاية المطاف بالتعادل مع مضيفه ستوك سيتي 2-2 امس. وفاز بورنموث على مضيفه نيوكاسل 1-0. ومني ساوثمبتون وسوانزي سيتي بنفس مصير نيوكاسل اذ سقطا على ملعبيهما أمام بيرنلي 1-0. والثاني أمام برايتون 1-0. وحقق هادرسفيلد تاون فوزه الرابع وجاء على حساب ضيفه وست بروميتش البيون 1-0.

وفي المباريات الأخرى يلتقي توتنهام مع كريستال بالاس، وايڤرتون مع واتفورد.