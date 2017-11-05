يملك ريال مدريد البطل فرصة تضميد جراحه خلال استضافته لاس بالماس اليوم في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل النادي الملكي المباراة بعد خسارتين متتاليتين أمام جيرونا 1-2 في الدوري المحلي وتوتنهام الانجليزي 1-3 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فأدت الأولى إلى تخلفه بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، والثانية إلى تأجيل تأهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة التي يحمل لقبها في العامين الأخيرين، علما بأنها الأولى له في دور المجموعات منذ 2012.

وشدد فالنسيا الثاني وصاحب العروض الرائعة هذا الموسم الضغط على برشلونة المتصدر بفوزه السهل على ضيفه ليغانيس 3-0 امس.

وهو الفوز الثامن لفالنسيا مقابل ثلاثة تعادلات، فرفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني. وفاز أتلتيكو مدريد على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 1-0. ورفع اتلتيكو رصيده الى 23 نقطة متقدما الى المركز الثالث مؤقتا. وتعادل ريال بيتيس مع ضيفه خيتافي 2-2 اول من امس.

إيطاليا

تخوض فرق الصدارة مباريات سهلة في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا.

ويحل نابولي المتصدر برصيد 31 نقطة ضيفا على كييفو الحادي عشر، ويستضيف انتر ميلان الثاني وله 29 نقطة تورينو التاسع، ويوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية وصاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة بينيفينتو الاخير، ولاتسيو الرابع بفارق الاهداف عنه اودينيزي الثالث عشر.

ويخوض لاتسيو صاحب الاداء المميز منذ بداية الموسم مباراته مع ضيفه اودينيزي بمعنويات عالية بعد ان حقق العلامة الكاملة حتى الآن في بطولة «يوروبا ليغ» بفوزه بمبارياته الاربع حتى الآن (رقم قياسي في البطولة).

ويخوض روما الخامس برصيد 24 نقطة مباراة لا تخلو من صعوبة عندما يحل ضيفا على فيورنتينا السابع.

ألمانيا

ضرب بايرن ميونيخ حامل اللقب بقوة وهزم مضيفه بوروسيا دورتموند 3-1 امس في المرحلة الحادية عشرة من بطولة المانيا.

ورفع بايرن رصيده إلى 26 نقطة بالصدارة، بينما فقد دورتموند صاحب الـ20 نقطة الوصافة لمنافسه لايبزيغ الذي فاز على ضيفه هانوفر 2-1. ورفع لايبزيغ الى 22 نقطة.

على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» معقل دورتموند افتتح جناح بايرن ميونيخ اريين روبن التسجيل (17)، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني (37)، واختتم دافيد ألابا الأهداف (67)، بينما سجل هدف دورتموند الوحيد مدافعه مارك بارترا (88).

وواصل شالكه ضغطه على فرق الصدارة بفوزه على مضيفه فرايبورغ 1-0، رافعا رصيده الى 20 نقطة في المركز الرابع، في حين مني منافسه بخسارته الخامسة وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

وحقق هامبورغ فوزا سهلا على ضيفه شتوتغارت 3-1.

وتعادل اوغسبورع مغ باير ليفركوزن 1-1، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع ماينتس 1-1.

فرنسا

سجل باريس سان جرمان المتصدر فوزا جديدا بغياب نجمه الجديد البرازيلي نيمار، وجاء بنتيجة كاسحة على مضيفه انجيه 5-0 امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

ورفع فريق ايمري رصيده الى 32 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد انجيه عند 13 نقطة.

كما فاز رين على بوردو 1-0.