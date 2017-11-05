أبلغ نادي مرسيليا الفرنسي لاعبه باتريس إيفرا بنهاية التعاقد معه على خلفية اشتباكه مع أحد المشجعين أثناء التحمية الخاصة بلقاء فيتوريا غيماريش البرتغالي في الدوري الأوروبي.

وذكر النادي في بيان رسمي أن جاك هنري إيرود رئيس مرسيليا اجتمع مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما وأبلغه تسريحه من النادي فورا بانتظار الإعلان عن الكيفية التي سينتهي فيها التعاقد.

وذكر مرسيليا أن النتائج الأولية للتحقيق الداخلي الذي أجراه النادي تكشف عن سلوك غير مقبول من جانب حفنة ممن وصفهم بالمحرضين الذين توجهوا بكلمات «كراهية» تجاه اللاعب، وأهانوه بدلا من دعمه.

وأردف البيان «مع ذلك، كلاعب محترف وخبير، باتريس إيفرا لا يجب أن تكون ردة فعله كذلك».