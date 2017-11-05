قضى الأميركي جون ايسنر على آمال الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في نيل البطاقة الأخيرة لبطولة لندن التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين عالميا باقصائه من دورة باريس بيرسي للماسترز للتنس آخر دورات الماسترز للألف نقطة في 2017.

وقضى ايسنر المصنف تاسعا في الدورة، على آمال الأرجنتيني دل بوترو المصنف 14 عالميا، بخوض غمار بطولة الماسترز، بفوزه عليه بنتيجة 6-4، 6-7 (5-7) و6-4. وضمن سبعة محترفين المشاركة في البطولة، وكان دل بوترو يأمل في ان يكون الثامن. الا انه بات في مقدور ايسنر، المصنف 14 عالميا حاليا، انتزاع البطاقة الأخيرة من الاسباني بابلو كارينو بوستا، في حال إحرازه لقب باريس في النهائي المقرر الأحد.