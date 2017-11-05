أعلن سائق وليامس البرازيلي فيليبي ماسا انه سيضع حدا لمشاركته في بطولة العالم للفورمولا 1، بعد مسيرة امتدت 15 عاما. وكان ماسا الذي فاز بـ 11 جائزة كبرى في مسيرته وحل ثانيا في الترتيب العام لبطولة 2008، أعلن نيته الاعتزال في نهاية الموسم الماضي، الا انه عاد وبقي بناء لطلب فريقه.

ودع المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري فريق غوانغجو ايفرغراند الصيني لكرة القدم، بعد ما يرجح انها آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني بعدما قاده الى سبعة ألقاب في مختلف المسابقات منذ 2015. وبحسب تقارير صحافية صينية، لن يجدد سكولاري عقده مع النادي، والمرشح الأبرز لخلافته هو الايطالي فابيو كانافارو، المدرب السابق لغوانجو، وقائد المنتخب الايطالي المتوج بكأس العالم 2006.

أعاد نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس التذكير بأنه أحد أفضل لاعبي دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في العقد الأخير، بتسجيله 57 نقطة في سلة واشنطن ويزاردز، ليتفوق فريقه 130-122 ويحقق فوزه الأول بعد أربع هزائم.