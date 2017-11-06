ارتكب روبين تسينتنير، حارس مرمى فريق ماينز، واحدا من أغرب أخطاء هذا الموسم، خلال مواجهة فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، ضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتلقى تسينتنير الكرة من زميله بالفريق، ليقوم بترويضها، قبل أن تتجاوزه الكرة دون أن يتنبه لذلك، في لقطة ظهر فيها الحارس الألماني في حالة “توهان” شديدة، حيث كادت شباكه أن تتلقى هدفا بسبب هذا الخطأ الغريب والطريف في نفس الوقت.



تجدر الإشارة إلى أن مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه ماينز، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى 18 نقطة في المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع ماينز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.