أصبح الهولندي آريين روبن، جناح بايرن ميونيخ الألماني، أكثر اللاعبين الهولنديين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الألماني.

روبن، ذو الـ33 عاما، سجل الهدف الأول في فوز البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في كلاسيكو ألمانيا أمام بوروسيا دورتموند.

آريين روبن سجل هدفه رقم 93 في مسيرته مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني ليصبح هداف اللاعبين الهولنديين في تاريخ الدوري الألماني وأكثر لاعب أجنبي إحرازا للأهداف مع بايرن ميونيخ.

كما سجل روبن هدفه الحادي عشر في شباك بوروسيا دورتموند بكل البطولات مع بايرن ميونيخ، ليصبح دورتموند ضحيته المفضلة بجانب فولفسبورغ.

وأصبح روبن بهذا الهدف، أفضل هداف غير ألماني، في تاريخ بايرن ميونيخ بالبوندسليغا، حيث تخطى البرازيلي جيوفاني إلبر (92 هدفا).