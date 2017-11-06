ستؤدي الاصابة في الساق الى غياب مهاجم توتنهام ديلي آلي عن مباراتي منتخب انجلترا الوديتين ضد المانيا والبرازيل، بحسب ما أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم امس.

وقدم آلي (21 عاما) أداء جيدا مع ناديه خلال الفترة الماضية، لاسيما في المباراة ضد ريال مدريد الاسباني ضمن دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، حيث سجل هدفين لفريقه الذي فاز 3-1. وكتب الاتحاد الانجليزي عبر حسابه الرسمي على تويتر «سيغيب ديلي آلي عن منتخب الاسود الثلاثة.

الشفاء العاجل يا ديلي!». وكشف مدرب توتنهام الارجنتيني بوكيتينو ان اصابة آلي طفيفة الا انها ستحول دون مشاركته مع منتخب بلاده.

وتلتقي انجلترا ألمانيا الجمعة 10 الجاري، قبل ان تواجه البرازيل بعدها، وذلك في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018. ويلاقي توتنهام غريمه اللندني أرسنال في 19 الجاري ضمن الدوري الانجليزي الممتاز.