أشاد ستفين جيرارد، أسطورة ليفربول الإنجليزي، بالمصري محمد صلاح، هداف الريدز خلال الموسم الحالي.

وقال جيرارد في تصريحات لشبكة «BT Sports» البريطانية، نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي: «شاهدت محمد صلاح كثيرا حينما كان في تشلسي، ولم يكن بارزا بصورة كبيرة في وقتها، ولكن حينما جاء إلى ليفربول أصبح دون شك أفضل لاعب في الفريق، بمسافة عن البقية».

وأضاف «صلاح وصل الى قمة مستواه حينما كان مع روما، لكن دائما كانت الشكوك حول قدرته على التأقلم مع الدوري الإنجليزي، ومنذ قدومه لم تكن جماهير الريدز واثقة بصورة كاملة من قدرة اللاعب على تقديم مستوى مماثل أو أفضل مع ليفربول».

وواصل «ولكن صلاح تأقلم سريعا وظهر بمستوى أفضل دون شك، ويجب أن نوجه تحية للمدرب الألماني يورجن كلوب، والفريق الذي راقب اللاعب وأتم هذه الصفقة، لأنه أكد أحقيته بارتداء قميص الريدز في وقت قصير».