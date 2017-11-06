بدأ غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتثبيت أدائه بعد بداية متعثرة لهذا الموسم، محققا فوزه السادس في آخر 7 مباريات، وهذه المرة على حساب دنفر ناغتس.

وبفوزه بنتيجة 127-108، حقق غولدن ستايت فوزه الثالث تواليا هذا الموسم والسادس في آخر 7 مباريات، ليرفع رصيده هذا الموسم الى 7 انتصارات في 10 مباريات.

ويدين حامل اللقب وبطل موسمين من الثلاثة الأخيرة، بفوزه الى لاعبه كيفن دورانت الذي سجل 25 نقطة، وأضاف إليها ستيفن كوري 22 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وبدأ ووريرز المباراة بقوة من الربع الأول الذي أنهاه متقدما على مضيفه 13 نقطة (36-23)، إلا ان أصحاب الأرض عادوا إلى أجواء المباراة في الربع الثاني وقلصوا الفارق الى 5 نقاط.

وحسم غولدن ستايت المباراة عمليا في الربع الثالث، مع تسجيله أكثر من ضعف نقاط دنفر (43 مقابل 21). ولم تكف النقاط الـ 8 التي تفوق بها دنفر في الربع الأخير (32-24) في عودته الى المباراة.

وبعد خسارته مرتين في المباريات الـ 3 الأولى، تحسن أداء غولدن ستايت في الفترة الماضية، ما أتاح له التقدم الى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية خلف هيوستن روكتس.

وكانت الخسارة الوحيدة التي تلقاها غولدن ستايت في مبارياته السبع الماضية أمام ديترويت بيستونز في 29 أكتوبر.

وحقق ديترويت، ثاني المنطقة الشرقية خلف بوسطن سلتيكس، فوزا السبت على ساكرامنتو كينغز بنتيجة 108-99، هو السابع له هذا الموسم مقابل 3 هزائم.

وفي مباريات أخرى، تفوق مممفيس غريزليز على لوس انجيليس كليبيرز 113-104.

وعلى رغم تسجيل بلايك غريفين 30 نقطة، إلا انها لم تكف لتجنيب لوس أنجيليس الخسارة الثالثة، علما انه بدأ الموسم بتحقيق 4 انتصارات متتالية، قبل ان يخسر 3 مرات في آخر 4 مباريات.

واعتمد ممفيس في المباراة على خطة هجومية متوازنة. وكان الأفضل في صفوفه مايكل كونلي مع 22 نقطة، إلا انه كان واحدا من 7 لاعبين في فريقه سجل 10 نقاط على الأقل.

إلى ذلك، فاز نيو أورليانز بيليكانز على شيكاغو بولز 96-90 (بعد التمديد)، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 112-99.