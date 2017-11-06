تنفس مدرب تشلسي أنتونيو كونتي الصعداء، بعدما تغلب على ضيفه مان يونايتد 1-0 في ختام الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ليرتفع رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «المان» عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر مان سيتي الذي تغلب في وقت سابق على أرسنال 3-1.

ومن شأن الفوز، أن يزيل جزءا من الضغوط عن كاهل كونتي، الذي تعرض لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة بسبب تردي نتائج الفريق، خصوصا بعد سقوطه أمام روما (0-3) الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقدم الفريقان مباراة قوية، وأهدرا مجموعة من الفرص الخطيرة في الشوط الأول، لكن البلوز بدأ الشوط الثاني بقوة، وشن هجوما ضاغطا على مرمى يونايتد، معتمدا على 3 لاعبين في وسط الملعب، مع عودة الفرنسي نغولو كانتي من الإصابة، وأبقى كونتي على مدافعه البرازيلي دافيد لويز خارج التشكيلة، ولعب بدلا منه الدنماركي كريستيانسن.

من ناحيته، لعب اليونايتد بتشكيلته الأساسية المعتادة مع تواصل غياب الفرنسي بول بوغبا بسبب الإصابة، وعاد ماركوس راشفورد إلى التشكيلة بعدما جلس بديلا في مباراة الفريق الأخيرة أمام بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال لحساب الفرنسي أنتونيو مارسيال.

وعلى ملعب الاتحاد، واصل فريق السيتي مسلسل الانتصارات وحقق فوزا غاليا ومهما على حساب ضيفه الغانرز.

وتقدم السيتي بهدف في الدقيقة 19 عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين ثم أضاف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وسجل البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 65، ولكن البديل البرازيلي جابريل جيسوس سجل الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 75.

وعزز مان سيتي صدارة ترتيب البريمييرليغ بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الغانرز بقيادة مدربه الفرنسي آرسين فينجر عند 19 نقطة في المركز السادس.

وحقق توتنهام فوزا صعبا على ضيفه وجاره اللندني كريستال بالاس 1-0 أمس على ملعب ويمبلي في المرحلة الحادية عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

ورفع توتنهام رصيده في المركز الثالث إلى 23 نقطة. في المقابل، يقبع كريستال بالاس في أسفل الترتيب وله 4 نقاط.

وسجل هدف توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (64).

وخاض وصيف الموسم الماضي المباراة في غياب مهاجمه الدولي ديلي آلي الذي يبرز بصفوفه في الآونة الأخيرة، لاسيما في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ثنائية في مرمى ريال مدريد (3-1) الأربعاء

. إلا أن صفوف توتنهام تعززت بعودة الدولي هاري كاين، أفضل هداف في الدوري هذا الموسم بثمانية أهداف، بعد غيابه بسبب إصابة طفيفة عن المباراة ضد يونايتد الأسبوع الماضي (0-1).

ووجد توتنهام على ملعب ويمبلي صعوبة في اختراق دفاع كريستال بالاس المنظم، بينما شكل الأخير خطورة على مرمى حارس توتنهام الإيطالي باولو كازانصيغا الذي أنقذ مرماه من ثلاث محاولات.

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 64 ليفتتح التسجيل بواسطة سون من تسديدة يسارية سكنت الزاوية العليا لمرمى كريستال بالاس.