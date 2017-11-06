وصل الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جرمان، إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته بالدوري الفرنسي.

وبهدفه الـ 101 في الدوري، اصبح كافاني على بعد 12 هدفا من السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، افضل هداف في تاريخ سان جرمان في الدوري الفرنسي (113).

كما أصبح كافاني الذي انضم لسان جرمان عام 2013 من نابولي، ثالث لاعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يسجل 100 هدف أو أكثر في بطولتين مختلفتين إلى جانب الأرجنتيني غونزالو هيغواين (إسبانيا وإيطاليا) وابراهيموفيتش (ايطاليا وفرنسا).

وسجل كافاني 34 هدفا مع باليرمو بين 2006 و2010 ثم 78 مع نابولي حتى 2013. وقالت شبكة «أوبتا» إن كافاني، بات خامس أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الليغ 1. مهاجم سان جرمان أحرز 101 هدف في 144 مباراة بالدوري الفرنسي، 65 بالقدم اليمنى، و20 بالقدم اليسرى، و14 هدفا بضربات رأسية، وهدفين بطرق أخرى.