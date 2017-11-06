احتفل يوفنتوس، بطل المواسم الستة الأخيرة، بالذكرى الـ120 لتأسيسه بأفضل طريقة بعدما أصبح على بعد نقطة من الصدارة، بتحويله تخلفه أمام ضيفه المتواضع بينيفينتو الى فوز 2-1، مستفيدا من اكتفاء نابولي وانتر ميلان بالتعادل مع كييفو 0-0 وتورينو 2-2 على التوالي في المرحلة 12 من الدوري الإيطالي.

على ملعب «اليانز ستاديوم»، اعتقد يوفنتوس أنه سيكون أمام مهمة سهلة ضد ضيف دخل تاريخ الدوري كأول فريق يخسر مبارياته الـ11 في الدرجة الأولى.

لكنه عانى الأمرين لتحقيق فوزه الرابع على التوالي والعاشر هذا الموسم بعدما أنهى الشوط الأول متخلفا قبل أن يتدخل الأرجنتيني غونزالو هيغواين لادراك التعادل، ثم سجل الكولومبي خوان كوادرادو هدف الفوز. وصبت نتائج المرحلة في صالح اليوفي إذ تعثر نابولي المتصدر أمام مضيفه كييفو فيرونا بالتعادل معه ما سمح لفريق «السيدة العجوز» كي يصبح على بعد نقطة منه، مستفيدا ايضا من تعثر انتر الذي تراجع من المركز الثاني الى الثالث بتعادله على ارضه مع تورينو 1-1. وسيطر يوفنتوس الذي ارتدى لاعبوه قميصا خاصا للاحتفال بالذكرى الـ120 لتأسيسه النادي، تماما على المباراة.

من جهته، حقق روما فوزا مثيرا على مضيفه فيورنتينا 4-2، هو الرابع له على التوالي والتاسع هذا الموسم من اصل 11 مباراة (يملك مباراة مؤجلة ضد سمبدوريا)، فرفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الخامس. وواصل سمبدوريا عروضه الجيدة هذا الموسم وحسم مواجهته مع جاره ومضيفه جنوى 2-0 على ملعب «ماراتسي» في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

وهو الفوز الرابع لسمبدوريا في المراحل الخمس الأخيرة فرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة في جعبته ضد روما.

إسبانيا

أعلن باكو الكاسير عن نفسه وأظهر لمدربه ارنستو فالفيردي، أنه يستحق اللعب أساسيا، بعدما قاد برشلونة لحسم مواجهته مع ضيفه إشبيلية 2-1 بتسجيله الهدفين أول من أمس على ملعب «كامب نو» في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وابتعد النادي الكتالوني بفوزه العاشر في 11 مباراة مجددا بفارق 4 نقاط أمام فالنسيا الثاني الذي تغلب على ضيفه ليغانيس 3-0.

وعاد الفريق الكتالوني سريعا الى سكة الانتصارات عقب التعادل السلبي مع مضيفه اولمبياكوس اليوناني الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، ما أرجأ حسم تأهله الى الدور الثاني.

فرنسا

اكتسح موناكو حامل اللقب ضيفه غانغان 6-0 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي. ورفع موناكو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف باريس سان جرمان المتصدر بـ 32 نقطة.

وعاد نانت إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه تولوز 2-1. ورفع فريق المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بفوزه السابع رصيده الى 23 نقطة. وتعادل مونبلييه مع ضيفه اميان 1-1، فيما تغلب تروا على ستراسبورغ 3-0.