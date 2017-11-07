استعاد ريال مدريد حامل اللقب توازنه بعد خسارتين متتاليتين بتغلبه على ضيفه لاس بالماس 3-0 على ملعب سانتياغو برنابيو في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعانى الملكي كثيرا أمام ضيفه صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير خصوصا في الشوط الأول، حيث وجد مهاجموه صعوبة كبيرة في فك التكتل الدفاعي المنظم للضيوف ولم ينجحوا في هز الشباك سوى من ركلة ركنية عبر كاسيميرو.



وتحسن المرينغي نسبيا في الشوط الثاني وضغط بقوة على دفاع لاس بالماس ونجح في تسجيل هدفين.

وهو الفوز السابع للملكي في الدوري فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.



واستفاد فياريال على أكمل وجه من الخسارة التي تلقاها إشبيلية السبت أمام برشلونة المتصدر (1-2) وصعد إلى المركز الخامس، وذلك بفوزه على ضيفه ملقة متذيل الترتيب 2-0.



ويدين فريق «الغواصة الصفراء» بفوزه الرابع في المراحل الخمس الأخيرة، الى الإيطالي البديل نيكولا سانسوني الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 68 و76، رافعا رصيد فريقه الى 20 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة أمام اشبيلية.

إيطاليا

عاد ميلان لدرب الانتصارات بعدما تمكن من الفوز على مضيفه ساسولو بثنائية نظيفة في الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي. وسجل للروسونيري رومانيولي (39) وسوسو (67).

وبهذا الفوز رفع اللومباردي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 8 نقاط في المرتبة الـ17.

فرنسا

حسم ليون الديربي أمام جاره ومضيفه سانت اتيان برباعية نظيفة على ملعب «جوفروا غيشار» عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 24 نقطة في الدوري الفرنسي.

وفرض نبيل فقير نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 25 و84، رافعا رصيده الى 11 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وتوقفت المباراة لمدة 7 دقائق في بداية المباراة بسبب رمي الجماهير الألعاب النارية والشماريخ على أرضية الملعب، ثم توقفت في الدقائق الأخيرة بسبب اجتياح الجماهير للملعب عقب تسجيل ليون الهدف الخامس بعدما خلع فقير قميصه وقدمه إلى جماهير سانت اتيان وهي حركة لم ترق الى المشجعين الذين نزلوا مباشرة الى أرضية الملعب ما أدى إلى توقف المباراة.

وأخيرا نجح ليل في معانقة الانتصارات عندما تغلب على مضيفه متز صاحب المركز الأخير بثلاثية نظيفة على ملعب «سانت سمفوريان» في متز.