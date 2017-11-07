تجاهل الإيطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد ولم يقم بمصافحته عقب نهاية مباراة الفريقين مثيرا حلقة جديدة من الخلاف بينهما.



وردا على سؤال من سكاي سبورتس عن غياب المصافحة، المعتادة في نهاية كل مباراة، أجاب كونتي: «ليست مهمة، المهم هو الفوز بالمباراة. يجب أن يكون الاحترام في الملعب وليس خارجه». من جهته، اعتبر مورينيو أنه قد فعل ما يلزم من أجل المصافحة التقليدية. وقال: «أنتم لا تريدونني أن أركض خلفه في الملعب»، مضيفا: «صافحت بعض الأشخاص الذين كانوا هناك، وأعتقد أن واحدا منهم كان شقيقه، مساعده. أعتقد أنني قمت بواجبي. لا يمكنني أن أركض وراءه. وهو غير ملزم بالانتظار. ليست هناك مشكلة».



من جهة أخرى، أكد كونتي أنه يجهل مستقبل المدافع الدولي البرازيلي دافيد لويز مع النادي اللندني بعدما استبعده من التشكيلة.