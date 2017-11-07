دافع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظل غياب الأخير عن التهديف للفريق للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات نشرتها شبكة «سكاي سبورتس» امس إنه يركز على إيجابيات رونالدو، مدعيا أن الإعلام دائما ما يركز على السلبيات.

وأضاف زيدان «أنتم (الإعلام) دائما ما تركزون على الأمور السلبية وأنا أفكر في الإيجابيات، كريستيانو كان صاحب التمريرة التي جاء منها الهدف (الذي سجله إيسكو) ويمكنني أن أخبركم بأنه سعيد للغاية بذلك».

وتابع «إنه سعيد بصناعة هدف، وقد كان هدفا جميلا.. نعرف أنه يحب التسجيل ويسعد كثيرا بذلك.. لكننا نثق في قدراته على إحداث الفارق.. إنه لا يسجل حاليا في الدوري، لكنه يسجل في دوري الأبطال كما يؤدي أدوارا أخرى مهمة».