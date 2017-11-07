كشفت صحيفة «أس» الإسبانية في عددها الصادر أمس أن رامون رودريغيز بيرديخو «مونشي»، مدير الكرة بنادي روما الإيطالي قال ان ناديه قدم عرضا لليستر سيتي في الصيف الماضي لضم المهاجم الجزائري رياض محرز.

وأكد مونشي أن النادي الإنجليزي رفض العرض، كما رفض عرضا آخر قدمه برشلونة لضم اللاعب أيضا.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مونشي قوله «كنا نرغب في مهاجم يمكنه تعويض رحيل محمد صلاح، فكرنا في محرز، ولكن الصفقة لم تتم لأن ناديه لم يرغب في بيعه»، وأضاف «هذا ليس عذرا فهم قالوا لا لبرشلونة أيضا».

وارتفعت القيمة السوقية للنجم الجزائري (26 عاما) من 4.5 ملايين يورو إلى 30 مليون يورو في مطلع 2016، قبل أن تصل هذه القيمة إلى 67 مليون يورو في 2017.