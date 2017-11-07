خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش لأول مرة منذ العام 2007 من قائمة المصنفين العشرة الأوائل في عالم لاعبي التنس المحترفين.



وتراجع ديوكوفيتش، الغائب عن الملاعب منذ يوليو الماضي بسبب الإصابة، من المركز السابع إلى المركز 12.



وهذه أول مرة يخرج فيها ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، من المصنفين العشرة الأوائل منذ الخامس من مارس 2007.



كما تراجع البريطاني آندي موراي، الغائب أيضا منذ فترة بسبب الإصابة، من المركز الثالث إلى المركز الـ 16.



واحتفظ الإسباني رفائيل نادال بالصدارة، ويليه السويسري روجيه فيدرر دون تغيير.

وتقدم الألماني ألكسندر زفيريف خطوة ليصبح ثالثا، وبات النمساوي دومينيك ثيم رابعا، بينما استمر الكرواتي مارين شيليتش في المركز الخامس.

ووصل البلغاري جريجور ديميتروف إلى المركز السادس، ويليه السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وقفز البلجيكي ديفيد جوفين مركزين ليصبح ثامنا.

وكان أكبر تقدم واضح من نصيب الأميركي جاك سوك، الفائز ببطولة باريس للأساتذة هذا الأسبوع، إذ قفز من المركز 22 إلى التاسع، وأكمل الإسباني بابلو كارينيو قائمة العشرة الأوائل.