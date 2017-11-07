أعلن نادي ستوك سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه السابق البرازيلي ديوناتان تيكسيرا توفي عن 25 عاما.

وكان تيكسيرا انضم للنادي الانجليزي في 2014 وشارك مرتين مع الفريق الأول قبل الانضمام لنادي شيريف تيراسبول المولدوفي.

وقال توني سكولز الرئيس التنفيذي لستوك سيتي في بيان «كان ديوناتان يتمتع بشعبية كبيرة في فريقنا ومن الصعب علينا تصور وفاته في هذه السن المبكرة». وأضاف سكولز «نتعاطف مع أسرته الشابة ونصلي من أجلهم ومن أجل أصدقائه في هذه الأوقات الصعبة».

وقالت وسائل إعلام إن اللاعب توفي بسبب أزمة قلبية على ما يبدو.