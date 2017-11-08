قدم كايري ايرفينغ أفضل مباراة له منذ انتقاله الى بوسطن سلتيكس من كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي، وقاد فريقه الجديد الى مواصلة بدايته القوية وتحقيق فوزه التاسع على التوالي، وجاء على حساب مضيفه أتلانتا هوكس 110-107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل ايرفينغ 35 نقطة، بينها ثلاثية حاسمة في آخر دقيقة و37 ثانية من اللقاء مانحا بها فريقه التقدم 104-103، وأضاف 7 متابعات.

قاد كيفن دورانت فريقه غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب الى فوزه السابع في مبارياته الثماني الأخيرة والثامن في 11 مباراة، وذلك بتسجيله 21 نقطة مع 8 متابعات ضد ميامي هيت، في مباراة حسمها فريق المدرب ستيف كير بين جماهيره بفارق 17 نقطة 97-80.