يخطط نادي ريال مدريد للقيام بخطوة جديدة، قبل نهاية العام الحالي 2017، تجاه لاعبه ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت تقارير صحافية إسبانية، إلى أن الملكي يستهدف خلال الفترة القصيرة المقبلة تجديد عقد الدون.

وقال الإعلامي الإسباني إدواردو إندا، في تصريحات لبرنامج «التشيرينجيتو»: «ميسي سيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي عند تجديد عقده، فيما يتحصل كريستيانو حاليا على راتب يزيد قليلا عن 20 مليون يورو».

وأضاف إندا: «سيتم تحسين عقد رونالدو، ومن المتوقع أن يحصل على راتب سنوي يتجاوز الـ 30 مليون يورو».

وتابع: كريس سيجدد عقده بالتزامن مع إعلان فوزه بالكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه، وسيتم إضافة موسم آخر، لينتهي ارتباطه بالريال في 2022 بدلا من 2021.

وكان رونالدو أبدى استياءه من النظام الضريبي في إسبانيا، كما قال منذ أيام «لا أرغب في تجديد أو تحسين عقدي على الإطلاق، الأمور جيدة تماما بالنسبة لي».