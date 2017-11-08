٭ دفع لاعب الوسط الغيني للايبزيغ الألماني نابي كيتا غاليا ثمن محاولته تزوير رخصة القيادة، إذ غرم بمبلغ 415 ألف يورو. ووقع الدولي الغيني في شرك الشرطة بعدما حاول مرتين تزوير مستنداته الغينية من أجل الحصول على رخصة القيادة في ألمانيا.

٭ أعلن مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم جان بييرو فنتورا أن فريقه سيذهب «بالتأكيد» الى مونديال روسيا على حساب السويد في الملحق.

وقال فنتورا «انها لحظة مهمة بالنسبة لي ولمسيرتي وللاعبين.. سنذهب الى روسيا، أنا متيقن من ذلك». وتقام مباراة الذهاب الجمعة المقبل في ستوكهولم، والإياب الاثنين المقبل في ميلانو على ملعب سان سيرو.

٭ استبدل المشرف على تقنية الإعادة بالفيديو في الدوري الألماني لكرة القدم هلموت كروغ على خلفية اتهامات بالتلاعب بالمباريات، وسط تزايد المطالبات بإلغاء الاستعانة بهذه التقنية التي تختبر للمرة الأولى هذا الموسم في البوندسليغا. وأشارت صحيفة «بيلد» الى أن كروغ، أثر مرتين على مجريات المباراة لمصلحة شالكه، الفريق الذي يشجعه.

٭ ستسحب النقابة العالمية للاعبين المحترفين (فيفبرو) شكواها المرفوعة الى المفوضية الأوروبية بشأن نظام انتقالات اللاعبين، بعد التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الدولي (فيفا) يقدم ضمانات جديدة للاعبين.

وبموجب الاتفاق، سيتم اعتماد قواعد جديدة تهدف الى «توحيد حل النزاعات بين اللاعبين والأندية خصوصا ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بإجراءات السداد التأخرة».

٭ أعلن نادي جنوى صاحب المركز الثامن عشر تعيين دافيدي بالارديني مدربا لفريقه في منصب سبق له أن شغله مرتين.

٭ امتنع مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان عن إدانة قائده السابق ولاعب مرسيليا باتريس إيفرا على خلفية الركلة التي وجهها الى أحد المشجعين، معتبرا أنه «يعرف جيدا» عواقب ما قام به. وقال ديشان الذي أشرف على إيفرا في صفوف المنتخب وقبله في نادي موناكو «أنا لا أدينه ولا أحكم عليه».

٭ أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر غياب نجمي توتنهام هاري كاين وهاري وينكز عن المباراتين الوديتين لمنتخب «الأسود الثلاثة» أمام ألمانيا والبرازيل في 10 و14 الجاري، وذلك بسبب إصابة الأول في ركبته والثاني في كاحله.