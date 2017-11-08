أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تعيين الاسكتلندي ديفيد مويس مديرا فنيا للفريق الأول.

ونشر الحساب الرسمي لوست هام على «تويتر»: «نؤكد تعيين ديفيد مويس مديرا فنيا للفريق الأول بالنادي».

وسيتولى مويس القيادة الفنية للهامرز، خلفا للكرواتي سلافن بيليتش، الذي أقيل بسبب سوء نتائج الفريق حيث يحتل الفريق الملقب بـ«المطارق» المركز الـ 18 بالبريمييرليغ.

وترك مويس عالم التدريب منذ 6 أشهر فقط، بعدما هبط بسندرلاند لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

ولم تستطع الصحف الإنجليزية إخفاء دهشتها من خبر تعيين مويس مدربا لوست هام يونايتد، خلفا لسلافن بيليتش.

وبينت صحيفة «ميرور» أن المدير الفني الجديد يعيش عدة تحديات صعبة، بعدما قوبل بالاحتجاجات على تعيينه من قبل أنصار الفريق، مؤكدة اقتراب سام ألاردايس من تسلم تدريب إيفرتون.

وتحت عنوان «تم تعيينك»، استعرضت صحيفة «ديلي ستار» الصعوبات التي سيمر بها مويس للحصول على رضا إدارة وجمهور وست هام في أيامه الأولى مدربا للفريق.