صنفت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط وسط مان سيتي كأفضل مهندس للأهداف وأحسن ممرر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى «السيتي» قادما من نادي فولفسبورغ الألماني في صيف عام 2015، في واحدة من أغلى التعاقدات التي عرفها تاريخ النادي.

وبحسب أرقام الصحيفة فإن المايسترو البلجيكي هو الأكثر صناعة للأهداف في مسابقة «البريمييرليغ» منذ بداية موسم (2015-2016) وحتى الآن برصيد من التمريرات الدقيقة، ما يجعله يتفوق على أسماء كبيرة متخصصة في صناعة الأهداف.

هذا، وقدم كيفين دي بروين نحو 33 تمريرة حاسمة وناجحة ترجمها زملاؤه إلى أهداف، منذ انضمامه إلى الفريق، أي بمعدل إيجابي تجاوز عشر فرص حاسمة في الموسم الواحد.

وخلال منافسات الموسم الجاري ساهم الدولي البلجيكي في اعتلاء فريقه لصدارة الترتيب العام للدوري الممتاز دون خسارة، بفضل صناعته لهدف وحيد و6 فرص حاسمة ومواتية للتسجيل، فيما قدم 752 تمريرة غالبيتها وصلت أقدام زملائه.

وتفوق النجم البلجيكي على الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب نادي توتنهام الذي صنع 29 هدفا، كما تفوق على النجم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب نادي أرسنال الذي قدم لزملائه ذات الرصيد الذي قدمه إريكسن، إضافة إلى تميزه على زميله في الفريق الإسباني دافيد سيلفا ومواطنه الآخر سيسك فابريغاس نجم نادي تشلسي اللذين قدما 20 تمريرة حاسمة لكل منهما.