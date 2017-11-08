أكدت صحيفة «سبورت» الكاتالونية أن أسطورة برشلونة ليونيل ميسي يتجه لإنهاء عام 2017 كأفضل هداف في العالم باحتساب الأهداف التي سجلها في كافة الاستحقاقات الرسمية المحلية والدولية مع ناديه ومنتخب بلاده.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ميسي سجل 51 هدفا خلال منافسات عام 2017، منها 47 هدفا مع برشلونة واربعة اهداف مع منتخب الأرجنتين، يأتي ابرزها الثلاثية (هاتريك) التي احرزها ضد منتخب الإكوادور في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا، والتي بفضلها تأهل «التانغو» للنهائيات.

وكان ميسي قد احرز 31 هدفا في الموسم المنصرم مقابل 20 هدفا سجلها خلال منافسات الموسم الحالي، حيث وقع على 37 هدفا في بطولة الدوري الإسباني لينهي الموسم المنصرم بحصوله على جائزتي «البيتشيتشي» و«الحذاء الذهبي»، فيما يتواجد حاليا على رأس الهدافين في الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونيخ، الذي سجل 46 هدفا مع «العملاق البافاري» ومنتخب بلاده.

ويأتي في المركز الثالث الدولي الإنجليزي المتألق هاري كين نجم نادي توتنهام مناصفة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد برصيد 45 هدفا، ثم الأورغوياني ادينسون كافاني هداف نادي سان جرمان، والمتألق هو الآخر بتوقيعه على 42 هدفا ثم الإيطالي شيرو ايموبيلي هداف نادي لاتسيو برصيد 38 هدفا.