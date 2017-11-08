أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انه سيلعب كرة القدم مع النجم الاسطوري للكرة الارجنتينية دييغو ارماندو مارادونا الذي توجه اول من امس الى كاراكاس.

وقال مادورو في حفل رسمي حضره مارادونا: «سألعب تحت قيادة دييغو ارماندو مارادونا، في الخلف، في الدفاع. انا جيد في الدفاع وتسديد ركلات الجزاء» دون ان يعطي المزيد من التفاصيل.

وأثنى الرئيس الفنزويلي على مارادونا واصطحبه معه إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين، وقال: «يزورنا صديق كبير لفنزويلا، زميل عزيز، إنه الطفل الذهبي دييغو أرماندو مارادونا العظيم، مرحبا بك».

وأوضح مادورو أن مارادونا أخبره أنه خلال المباريات كان يروق له ترك الكرة لزملاء آخرين ليقوموا بتسجيل الأهداف.

من جانبه قال مارادونا وهو ينظر إلى مادورو أثناء الاجتماع: «يروق لي أن أكون إيثاري، وأن تكون إيثاريا في السياسة فهو أمر نافع».

وفي وقت سابق، وقع مارادونا عقدا في العاصمة الفنزويلية مع القناة التلفزيونية «تيليسور» لإنتاج برنامج خلال كأس العالم 2018 المقررة في روسيا.

وسيطلق على البرنامج التلفزيوني «من يد رقم 10» في إشارة الى الهدف الذي سجله مارادونا بيده في مرمى الانجليز في مونديال المكسيك 1986 والذي توجت الارجنتين بلقبه.

وسبق لمارادونا العمل مع قناة «تيليسور» في النسخة الاخيرة لكأس العالم في البرازيل عام 2014.

وفي الوقت الذي تمر فيه فنزويلا منذ ابريل الماضي بأزمة سياسية خطيرة، بعث مارادونا في اغسطس رسالة دعم للرئيس مادورو، مبديا استعداده ليكون «جنديا من أجل فنزويلا حرة» مع الرئيس الفنزويلي.

وكان الفجيرة الإماراتي قد تعادل 1-1 مع العروبة في دوري الدرجة الأولى أول من امس في أولى مبارياته تحت قيادة الأسطورة الارجنتينية مارادونا.