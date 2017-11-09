يأمل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتقل إلى برشلونة الإسباني بصفقة ضخمة من بوروسيا دورتموند الألماني، في استعادة جاهزيته قبل الكلاسيكو المنتظر ضد غريمه ريال مدريد في 23 ديسمبر المقبل، وذلك بعد خضوعه لجراحة في سبتمبر الماضي.

وقال الطبيب الفنلندي ساكاري أورافا الذي أجرى جراحة ناجحة لديمبيلي بفخذه بعد انتقاله الصيف الماضي إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو في مقابلة مع إذاعة «كادينا سير» الإسبانية عن عودة اللاعب الشاب: «تبدو (الأمور) أسرع مما كان متوقعا، لقد قال سابقا إنه يريد العودة قبل الموعد المحدد، لكن لا نعرف ما إذا كان هذا الأمر واردا».

وتابع أورافا: «هل بمقدوره اللعب ضد مدريد؟ ربما، ربما... لكن لا يمكنني أن أضمن لكم أي شيء».