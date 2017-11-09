أعلن الفرنسي لوران كوسيلني قلب دفاع ارسنال نيته الاعتزال دوليا بعد مونديال روسيا 2018.

وقال كوسيلني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فرنسا مع ويلز وألمانيا وديا «يبقى لي 6 اشهر مع منتخب فرنسا، هناك نهاية لكل شيء».

وأضاف «هذا قرار مهم، أعتقد أنني قدمت ما توجب علي القيام به مع الديوك ويبقى لي 6 اشهر للتألق والحصول على أكبر مجموعة من الذكريات».

وفي ظل تواجد شبان من طراز فاران واومتيتي وكيمبيمبي، قال كوسيلني «أشعر بأن هؤلاء سيحصلون على المكان قريبا وسأصبح عجوزا قليلا، بعمر الثالثة والثلاثين وهم في العشرين من العمر».