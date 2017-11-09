أقال رين الفرنسي مدربه كريستيان غوركوف بحسب ما علمت وكالة فرانس برس وسيحل بدلا منه مؤقتا لاندري شوفان مدير مركز التكوين وميشال تروين المخول سابقا مراقبة الخصوم.

وبعد استقالة رئيسه رينيه رويلو المعلنة الجمعة الماضي واستبداله الثلاثاء بأوليفييه ليتانغ الرئيس التنفيذي والمدير العام للنادي، كان رحيل غوركوف شبه مؤكد بسبب انعدام الثقة مع ليتانغ المدير الرياضي السابق لباريس سان جرمان.

وكانت وسائل الإعلام أشارت قبل ثلاثة أسابيع إلى رحيل غوركوف ورويلو، لكن تم انتظار الوقفة الدولية في نوفمبر للشروع في التغيير.