٭ ذكر تقرير إخباري أمس أن مباراة كرة القدم الودية المقررة بين المنتخب الإنجليزي وضيفه الألماني مساء غد، ستشهد تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، وذلك للمرة الأولى في بريطانيا، حسبما أشارت له هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

٭ أعلنت السلطات الرياضية في روسيا أنها ستقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغشانغ إذا لم يسمح لفريقها القومي بالمشاركة تحت علم الدولة. وجاء رد فعل السلطات الروسية بعد التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، التي نقلت عن مصادر داخل اللجنة الأولمبية الدولية إفادتها بأن اللجنة قد تحرم الفريق الروسي من المشاركة في الأولمبياد الشتوية على خلفية فضائح المنشطات التي ضربت أولمبياد سوتشي 2014.

٭ سيضع لاعبو منتخبي إنجلترا وألمانيا عصبة سوداء تحمل شعار «زهرة الخشخاش» المخصص لإحياء ذكرى ضحايا بريطانيا، خلال مواجهتهما غدا على ملعب ويمبلي في مباراة دولية ودية في كرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد الانجليزي. وتمنع قوانين الفيفا أي «بيانات أو صور سياسية، دينية، أو شعارات شخصية» على زي اللاعبين.

٭ قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن ريال مدريد يفكر في استعادة لاعبه السابق خوان ماتا جناح مان يونايتد بعد فشله في المشاركة في استمرار خلال الموسم الجاري، كما ينتهي عقده في يونيو المقبل. على أن ينتقل بشكل مجاني.

٭ استبعد مدرب لايبزيغ الألماني رالف رانغنيك التخلي عن لاعب الوسط الغيني الدولي نابي كيتا الى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية، أي قبل ستة أشهر من حلول موعد إتمام صفقة انتقاله رسميا الى النادي الانجليزي. وكان كيتا وقع في أغسطس الماضي عقدا يقضي بانتقاله الى صفوف ليفربول لموسم 2018-2019، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 62 مليون دولار.

٭ أعلن المنتخب الألماني لكرة القدم غياب المدافع جيروم بواتنغ عن مواجهة إنجلترا الودية في ستاد ويمبلي غدا الجمعة. ويعاني بواتنغ من مشكلة عضلية. وغاب لاعب الوسط توني كروس عن المران امس بعد معاناته من فيروس في المعدة.