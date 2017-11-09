تلتقي كرواتيا ثالثة مونديال 1998 بقيادة نجمها لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الاسباني مع اليونان بطلة اوروبا 2004 في زغرب اليوم في ذهاب الملحق الاوروبي المؤهل الى مونديال روسيا 2018، في حين تتواجه ايضا ايرلندا الشمالية مع سويسرا في مباراة اخرى.

وتسعى كرواتيا الى التأهل للمرة الخامسة في تاريخها والثانية على التوالي، واليونان للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي بعد بلوغها ثمن نهائي النسخة الاخيرة في البرازيل.

وحلت كرواتيا ثانية في المجموعة التاسعة بفارق نقطتين خلف ايسلندا مفاجأة التصفيات والتي حجزت بطاقتها للمرة الاولى في تاريخها الى النهائيات، فيما جاءت اليونان ثانية في المجموعة الثامنة بفارق 9 نقاط امام بلجيكا المتصدرة.

وتعول كرواتيا على مودريتش الذي تسلم شارة القائد العام الماضي من داريو سرنا.

ويملك مودريتش (32 عاما) خبرة كبيرة على الصعيد الدولي بعد ان خاض 101 مباراة دولية سجل خلالها 11 هدفا، واذا نجح في قيادة منتخب بلاده الى النهائيات، سيشارك في سادس بطولة كبيرة له بعد ان خاض غمار كأس العالم مرتين وكأس اوروبا ثلاث مرات.

وكان الاتحادان الكرواتي واليوناني توصلا الى اتفاق قبل اسبوعين يقضي بعدم حضور مشجعي المنتخب الضيف للمواجهة المرتقبة بينهما. وشهدت مباريات سابقة بين المنتخبين، أعمال شغب بين مجموعات من المشجعين، ومنها في اكتوبر 2011 ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2012.

يذكر ان مباراة الاياب ستقام الاحد المقبل في بيرايوس اليونانية.

ويعرف عن مجموعات من مشجعي كرواتيا ميلها الى الشغب ورمي المقذوفات والمفرقعات وترداد الشعارات المؤيدة للنازية، بينما يعرف عن مجموعات مشجعين يونانيين علاقاتها الجيدة مع مجموعات مشجعين من صربيا، والذين تجمعهم علاقة متوترة بالكرواتيين.

ايرلندا - سويسرا

ولن تكون مهمة ايرلندا الشمالية الساعية الى التأهل للمونديال للمرة الاولى منذ 1986، سهلة امام سويسرا التي اهدرت فرصة التأهل المباشر بخسارتها امام البرتغال 0-2 في الجولة الاخيرة، حيث كانت الكلمة الاخيرة لفارق الاهداف لصالح ابطال اوروبا.

وحصدت سويسرا 27 نقطة في التصفيات من اصل 30 لكنها على الرغم من ذلك ستكون مضطرة لخوض الملحق في محاولة للتواجد في العرس الكروي للمرة الثالثة تواليا.

هولندا تواجه اسكتلندا ودياً

يواجه منتخب هولندا لكرة القدم اليوم مضيفه منتخب اسكتلندا وديا.

فعلى ستاد «بيتودري ستاديوم» تحل هولندا، التي تغيب عن مونديال 2018 الروسي، ضيفة على اسكتلندا التي لم تتأهل كذلك في مباراة من المنتظر أن تكون لتجربة العناصر الشابة للمنتخبين.