تبحث شركة التجهيزات الرياضية الأميركية (نايكي) عن حل لمشكلة تمزق القمصان الجديدة للاعبي دوري كرة السلة للمحترفين والتي أطلقتها الشركة العملاقة قبيل بدء الموسم الحالي. وتتالت الصور لقمصان ممزقة خلال مباريات الدوري في الأسابيع الماضية، علما أن «نايكي» بدأت هذا الموسم بتزويد كل الفرق بهذه القمصان بناء على عقد يمتد لثمانية أعوام. وشهدت مباريات عدة هذا الموسم حوادث من هذا النوع: لاعب مينيسوتا تمبروولفز آرون بروكس مزق الجزء الخلفي لقميص لاعب لوس انجيليس ليكرز تايلر إينيس لدى محاولته إيقاف تقدمه، ولاعب انديانا بيسرز لانس ستيفنسون مزق كامل قميص لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بن سيمونز.

وأقرت الشركة الأميركية أنها «قلقة جدا من كل تمزق حصل في المباريات وتعمل سريعا على حل يعزز صلابة الأربطة في القمصان.

وتعتمد هذه القمصان التي تباع في المتاجر بسعر 200 دولار، على تقنية جديدة تسمح للمشجعين عبر قطعة خاصة مدمجة بالقميص وتطبيق خاص بالهواتف الذكية، بالاطلاع على معلومات مرتبطة بلاعبيهم المفضلين.

وأشارت «نايكي» إلى أن هذه القمصان هي أخف من سابقاتها، وصممت بشكل يمنح اللاعبين سهولة أكبر في الحركة.

وقدرت وسائل إعلام أميركية قيمة العقد الجديد للتزود بالقمصان بين «نايكي» ورابطة الدوري بنحو مليار دولار.