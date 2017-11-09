تبادل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بعض التمريرات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام كاميرات التلفزة، وعبر له مجددا عن دعمه أول من أمس في كاراكاس. وارتدى مادورو ملابس رياضية لهذه المناسبة شاكرا نجم نابولي الإيطالي السابق ومانحا إياه صورة يظهر فيها جنبا الى جنب مع الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز الذي تسلم مقاليد السلطة بين 1999 و2013 وتمتع بصداقة وثيقة مع مارادونا، ومنحه ايضا قميص منتخب فنزويلا الذي يحمل الرقم 10 (رقمه مع منتخب الارجنتين) واسمه.

ورغم وزنه الزائد وصعوبته في المشي والتنفس، أظهر مارادونا (57 عاما) انه لايزال يتمتع بلمسة مميزة مع الكرة. وكان مارادونا وقع عقدا في العاصمة الفنزويلية مع القناة التلفزيونية «تيليسور» لتقديم برنامج خلال كأس العالم 2018 المقررة في روسيا. وسيطلق على البرنامج التلفزيوني «من يد رقم 10» في اشارة الى الهدف الذي سجله مارادونا بيده في مرمى الانجليز في مونديال المكسيك 1986 والذي توجت الارجنتين بلقبه.