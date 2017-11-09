توج الإسباني المخضرم إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي بجائزة القدم الذهبية لعام 2017.

وكشفت صحيفة ماركا الاسبانية أن كاسياس حصد هذه الجائزة بعد تفوقه في التصويت على العديد من النجوم المتنافسين معه على الجائزة، وهم تسعة مرشحين: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس، مانويل نوير، آرين روبين، تياغو سيلفا، لويس سواريز، يايا توريه، وأندريا بيرلو.

وأصبح القديس ثاني حارس في التاريخ ينجح في التتويج بجائزة القدم الذهبية، بعد الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي فاز بها في العام الماضي، كما أصبح ثاني إسباني يفوز بالجائزة بعد أندريس إنييستا لاعب برشلونة في عام 2014. وانطلقت جائزة القدم الذهبية في عام 2003، حيث تمنح سنويا لأفضل لاعب عمره 28 عاما على الأقل، وفاز بها العديد من نجوم كرة القدم أبرزهم الظاهرة رونالدو، رونالدينيو، دل بييرو، روبرتو كارلوس، إبراهيموفيتش، وصامويل إيتو، فيما لم يحصدها أي من الثنائي رونالدو وميسي.