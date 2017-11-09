أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، موافقته على بيع جناحه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال حصوله على عرض جيد جدا.

وذكرت صحيفة «10 سبورت» الفرنسية أن مسؤولي النادي الباريسي، اتفقوا على بيع النجم الأرجنتيني في الميركاتو الشتوي مقابل 75 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي الباريسي حدد 75 مليون يورو مقابل بيع دي ماريا، مشيرة إلى أن هنريكي يأمل أن تبدأ المفاوضات بهذا المبلغ، من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة، بشرط ألا يقل ثمن اللاعب الأرجنتيني عن 60 مليون يورو. وكان نادي برشلونة الإسباني قد تقدم بعرض في الصيف الماضي لضم آنخيل دي ماريا مقابل 40 مليون يورو، وهو ما يبعد كثيرا عن مطالب النادي الباريسي.