مازالت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، تحلم بخطف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، رغم انتقاله مؤخرا من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن رئيس ريال مدريد اجتمع بوالد نيمار ووكيل أعماله للحديث عن إمكانية عودة اللاعب من جديد إلى الدوري الإسباني، ولكن هذه المرة من بوابة النادي الملكي.

ووفقا للصحيفة الكتالونية، فإن بيريز يسعى الى الظفر بخدمات النجم البرازيلي، لخلافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز لم يسامح نفسه بعد، لفشله في جلب النجم البرازيلي عندما كان يلعب في صفوف سانتوس قبل أن يتمكن برشلونة من خطفه في صيف عام 2013.