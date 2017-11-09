سيلعب روجر فيدرر الفائز باللقب ست مرات مع الألماني ألكسندر زفيريف، الذي يشارك لأول مرة، بعد وقوعها في المجموعة ذاتها بالبطولة الختامية لموسم التنس للرجال (الماسترز) بعد سحب القرعة في لندن امس.

أما الإسباني رفايل نادال المصنف الأول عالميا، والذي يتطلع إلى التعافي من إصابة في الركبة قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل، فيأتي على رأس المجموعة الأخرى حيث سيواجه البلجيكي ديفيد جوفين والبلغاري جريجور ديميتروف والنمساوي دومينيك تيم، وفيما يلي نتيجة القرعة:

٭ مجموعة بيت سامبراس: روجر فيدرر وألكنسدر زفيريف ومارين شيليتش وجاك سوك.

٭ مجموعة بوريس بيكر: رفايل نادال ودومينيك تيم وجريجور ديميتروف وديفيد جوفين.