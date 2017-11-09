أكد قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ليونيل ميسي أنه لا يرغب في الاصطدام بإسبانيا في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويرى ميسي أن المنتخب الإسباني أحد المرشحين للفوز باللقب بجانب البرازيل وألمانيا وفرنسا. وقال ميسي في مقابلة أذاعتها أمس شبكة «تي واي سي سبورت» التلفزيونية الرياضية: «لا أرغب في مواجهة إسبانيا حيث انها أحد المنافسين الذين قد توقعهم القرعة معنا، أود أن أتفاداهم، نظرا لما تعنيه قيمة المنتخب الإسباني وطريقة اللعب التي ينتهجها سيكون منافسا صعبا للغاية».

ويحلم نجم برشلونة الإسباني بالفوز بالمونديال، حيث تعهد بالسير من منزله في مدينة أريو سيكو بالأرجنتين حتى مدينة نيكولاس دي لوس آرويوس، أي ما يقرب من 43 كيلو مترا، في حال حقق هذا الحلم.

ويرى ميسي أن منتخبات أخرى لديها فرص كبيرة للفوز بلقب المونديال، وأضاف قائلا: «المرشحون هم إسبانيا والبرازيل وألمانيا وفرنسا، إنهم الأفضل في الوقت الحالي وهم من يقدمون أفضل أداء أما من ناحية المهارات الفردية فهم أقوياء للغاية أيضا».

ويتواجد ميسي في الوقت الحالي مع منتخب بلاده في العاصمة الروسية موسكو، استعدادا لمواجهة المنتخب الورسي وديا يوم السبت المقبل احتفالا بإعادة افتتاح ملعب لوجنيكي، الذي يستضيف مباريات المونديال.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري في ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل.